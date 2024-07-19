Эстонца будут судить в Ленобласти за взятку таможеннику

Автор: Сергей Агутин
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В даче взятке должностному лице через посредника в крупном размере обвиняют 31-летнего гражданина Эстонии. Иностранец пытался подкупить таможенника в аэропорту Пулково для беспрепятственного пропуска табачных изделий в Великобританию в октябре 2023 года.

Эстонец через посредника передал сотруднику таможенного органа 254 тысячи рублей за беспрепятственное незаконное перемещение им табачных изделий, запрещенных к пересылке через таможенную границу ЕАЭС.

Вину по предъявленному обвинению иностранец не признал. Уголовное дело направлено в Кингисеппский городской суд.

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