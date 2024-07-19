В Госдуме заявили о незавидной доле спортсменов из РФ, которые вернутся с ОИ-2024 с медалями

Депутат Журова считает, что российское общество вряд ли поддержит соотечественников, завоевавших награды.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что вокруг спортсменов, отобранных на Олимпийские игры в Париже, складывается ужасная ситуация. По мнению парламентария, россияне не поддержат соотечественников, выступающих в нейтральном статусе, даже если они привезут на родину медали.

Складывается ужасная ситуация, что даже если кто-то приедет в Россию с олимпийской медалью, то люди в большинстве своем это не поддержат никак. Их не то что правительство или министерство спорта не поддержит, а обычные люди. Мне хотелось бы, чтобы после победы на Олимпиаде меня не только родные поддержали, но и болельщики, — цитирует Журову «Советский спорт».