Стала известна причина ДТП между бензовозом и двумя грузовиками на трассе «Кола»

В результате аварии один человек был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти, авария между двумя грузовиками и бензовозом на 152-м километре трассы Р-21 «Кола» 19 июля произошла в результате выезда одного из водителей на встречную полосу.

22-летний водитель, управляя грузовиком «Ивеко», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», под управлением 39-летнего мужчины. От удара «ГАЗ» выбросило на «встречку» под колеса бензовоза «Вольво», под управлением 53-летнего водителя, — передает ведомство.

С места ЧП в больницу был госпитализирован водитель «Ивеко». Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.