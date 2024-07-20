Лобовая авария под Лугой унесла жизнь человека

Столкновение между грузовиком и кроссовером произошло в Лужском районе.
Полиция выясняет обстоятельства аварии на 146-м километре трассы «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти.
По имеющимся данным, в результате столкновения грузовика и «Черри Тиго» погиб 36-летний водитель кроссовера. Причиной трагедии стал выезд иномарки на встречную полосу.
На момент прибытия медиков водитель китайского автомобиля был еще жив, скончался он в карете скорой помощи.
Вам будет интересно
В результате аварии один человек был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Как сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти, авария между двумя...
20.07.2024 30