Лобовая авария под Лугой унесла жизнь человека

Столкновение между грузовиком и кроссовером произошло в Лужском районе.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на 146-м километре трассы «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти.

По имеющимся данным, в результате столкновения грузовика и «Черри Тиго» погиб 36-летний водитель кроссовера. Причиной трагедии стал выезд иномарки на встречную полосу.

На момент прибытия медиков водитель китайского автомобиля был еще жив, скончался он в карете скорой помощи.