В Шлиссельбурге на стройке нашли тело подростка

Автор: Анастасия Щербакова
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В экстренные службы о гибели ребенка сообщил его отец.

В Шлиссельбурге полиция выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего школьника. Тело подростка обнаружили в строящемся доме рядом со школой.

По имеющимся данным, экстренные службы на место трагедии вызвал отец ребенка. Предварительно известно, что подросток мог упасть с высоты.

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20.07.2024 51
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