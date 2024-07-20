В Шлиссельбурге на стройке нашли тело подростка

В экстренные службы о гибели ребенка сообщил его отец.

В Шлиссельбурге полиция выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего школьника. Тело подростка обнаружили в строящемся доме рядом со школой.

По имеющимся данным, экстренные службы на место трагедии вызвал отец ребенка. Предварительно известно, что подросток мог упасть с высоты.