В Шлиссельбурге на стройке нашли тело подростка

В экстренные службы о гибели ребенка сообщил его отец.
В Шлиссельбурге полиция выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего школьника. Тело подростка обнаружили в строящемся доме рядом со школой.
По имеющимся данным, экстренные службы на место трагедии вызвал отец ребенка. Предварительно известно, что подросток мог упасть с высоты.
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