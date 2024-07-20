Студент залил перцовым баллончиком мужчину и его 6-летнего сына

Конфликт произошел из-за замечания студенту, который передвигался на велосипеде.
В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, применившего перцовый баллончик против мужчины, который был вместе с маленьким сыном. Как сообщили в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за замечания юноше, нарушившему ПДД.
В результате инцидента обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после оказания которой отец и сын были отпущены в удовлетворительном состоянии, — сообщили в ведомстве.
В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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