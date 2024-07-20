Ливни, гроза и до +25°C: прогноз погоды в Ленобласти на 21 июля

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 июля в Ленинградской области ожидается ненастная погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой.

Ветер северо-восточный, северный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться, — передает ведомство. 
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Фото: МЧС по Ленинградской области
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