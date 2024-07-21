В Приморске проходит чемпионат России по гонке на яхтах

В Приморске Выборгского района Ленобласти стартовал Чемпионат России в национальном классе «Крейсерская яхта Л-6».

Это судна, разработанные в 60-е годы прошлого века в СССР. Сейчас их уже не производят, поэтому энтузиасты поддерживают состояние старых образцов.

Фото: ЛенТВ24

Гонка продлится 5 дней, в ней принимают участие более 100 яхтсменов.