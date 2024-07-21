Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 21 июля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 128-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

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Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155-мм гаубицы: М777, М198 производства США и «FH-70» производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицы «FH-70» производства Великобритании и М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.