Развязку КАД с Софийской улицей частично перекроют на два месяца

В связи с производством дорожных работ на КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей будут перекрыты две полосы движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 июля по 5 августа будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а с 6 по 22 августа перекрыты третья и четвертая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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Работы по замене деформационного шва будут производиться на 60 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме.