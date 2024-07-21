В России предложили запретить продажу номеров умерших абонентов

В России могут запретить продавать номера умерших абонентов в течение трех лет.

С такой просьбой на имя главы Минцфиры Максута Шадаева обратился ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж, пишут «Известия».

Кроме того, он предлагает установить обязанность операторов по размещению на своих официальных сайтах алгоритма действий для родственников умершего человека, включающего себя в том числе необходимость расторжения договора с предварительным удалением номера телефона с государственных и иных сервисов.

«Эта инициатива имеет не только очевидный морально-этический аспект. Но также касается безопасности данных и защиты собственности умерших людей и их наследников на фоне распространения в последние годы изощренных видов кибермошенничества. Надеюсь, наша инициатива найдет понимание и у операторов связи, и в профильном министерстве», — пояснил Кудж.