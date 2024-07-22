Модернизация библиотек Петербурга завершится в 2025 году

Градоначальник Александр Беглов посетил библиотеку имени Бориса Лавренева в ходе рабочего объезда Петроградского района. Объект реконструировали два года назад в рамках городского проекта «Родной район», сообщает «АБН24».

Всего в Санкт-Петербурге работает 201 государственная библиотека, в которых зарегистрировано более миллиона человек. Вместе с онлайн-посетителями – более восьми миллионов.

Программа по модернизации 179 библиотек будет завершена в 2024 году. На работы выделено около полумиллиарда рублей. Реконструкция каждого объекта выполняется с учетом исторического контекста.