Дружное медвежье семейство попало в объектив фотоловушки в Ленобласти

Медведицу ее потомство заметили в Нижне-Свирском заповеднике.

Плотина, возведенная в Нижне-Свирском заповеднике бобрами, пришлась очень кстати для местных обитателей. Это тропой часто ходят самые разные лесные жители, и даже косолапые.

Недавно фотоловушке, установленной в заповеднике, удалось поймать уникальный момент — преодоление реки медведицей и ее маленькими медвежатами.