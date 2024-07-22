Дружное медвежье семейство попало в объектив фотоловушки в Ленобласти

Медведицу ее потомство заметили в Нижне-Свирском заповеднике.
Плотина, возведенная в Нижне-Свирском заповеднике бобрами, пришлась очень кстати для местных обитателей. Это тропой часто ходят самые разные лесные жители, и даже косолапые.
Недавно фотоловушке, установленной в заповеднике, удалось поймать уникальный момент — преодоление реки медведицей и ее маленькими медвежатами.
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