Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 270 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, 105-мм гаубица L-118 производства Великобритании.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и девять автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Потери противника за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 122-мм орудия Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 110 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм орудие Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации.