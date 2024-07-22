Фура влетела в отбойник и вспыхнула на трассе М-11

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло на 557-м км трассы под Великим Новгородом.

Большегруз направлялся в сторону Петербурга, но водитель не справился с управлением, автомобиль влетел в ограждение и загорелся. Для проезда открыта лишь одна полоса движения.

Водитель не пострадал, сообщили в ГИБДД Новгородской области.

Видео: Мэш на Мойке

Авария на трассе М-11 «Нева» частично перекрыла движение в сторону Петербурга. Сейчас машины могут проехать только по одной полосе.

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18.07.2024 296
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