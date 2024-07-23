Спортсмен из США отправил баскетболиста в реанимацию в Тихвинском районе

В полицию Тихвинского района ночью 23 июля сообщили о госпитализации 12-летнего мальчика из гостиницы в четвертом микрорайоне Тихвина. У подростка диагностировали тяжелые травмы внутренних органов, пациент помещен в реанимацию.
Известно, что ребенок живет с родителями в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, накануне пострадавший поссорился с 13-летним уроженцем США и получил кулаком в живот.
Известно, что подозреваемому девять лет назад выдано гражданство России в генконсульстве в Хьюстоне. Оба ребенка – участники баскетбольной команды. Они приехали в Тихвин на соревнования, которые должны завершиться 1 августа.
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24.06.2022 4809