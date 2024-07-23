Неизвестные избили и ранили иностранца возле гаражей во Всеволожском районе

Возле гаражей в деревне Разбегаево Всеволожского района 21 июля произошел конфликт между группой мужчин. Ссора переросла в драку, в ходе которой пострадал 25-летний гражданин Таджикистана.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. У 25-летнего разнорабочего из деревни Горбунки диагностировали проникающее ранение грудной клетки.

Пострадавший рассказал полицейским, что на него напали неизвестные. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.