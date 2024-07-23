Росгвардейцы помогли дальнобойщику найти пропавшего сына в Петербурге

В промзоне Санкт-Петербурга 22 июля потерялся 8-летний ребенок. Мальчик вместе с папой-дальнобойщиком ехали в рейс из Московской области, но на стоянке несовершеннолетний пропал.
Ребенок отошел от грузовика и не вернулся обратно. Разыскать и вернуть мальчика удалось сотрудникам Росгвардии.
Отец пытался самостоятельно найти сына, но поиски успеха не принесли. Приметы несовершеннолетнего передали правоохранителям. Спустя 10 минут мальчика нашли на Якорной улице.
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