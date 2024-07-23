МОК отказался от планов транслировать Олимпиаду для россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее олимпийский комитет объявил, что будет показывать на своем сайты спортивные мероприятия, но позже удалил анонс.

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет транслировать Олимпийские игры-2024 на своем сайте для россиян.

Ранее в МОК заявили, что несмотря на отказ российских федеральных каналов показывать ОИ, граждане РФ смогут посмотреть соревнования на на официальном портале комитета. Однако теперь информация об этом удалена с портала организации.

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17.07.2024 242
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