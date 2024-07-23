МОК отказался от планов транслировать Олимпиаду для россиян

Ранее олимпийский комитет объявил, что будет показывать на своем сайты спортивные мероприятия, но позже удалил анонс.
Международный олимпийский комитет (МОК) не станет транслировать Олимпийские игры-2024 на своем сайте для россиян.
Ранее в МОК заявили, что несмотря на отказ российских федеральных каналов показывать ОИ, граждане РФ смогут посмотреть соревнования на на официальном портале комитета. Однако теперь информация об этом удалена с портала организации.
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17.07.2024 242