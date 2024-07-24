Украинка попала на Олимпиаду только из-за проблем с интернетом в Ямайке

Ямайская метательница молота Найока Клунис пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за проблем с интернетом у Ассоциации легкой атлетики Ямайки (JAAA).
В JAAA рассказали, что по ошибке не заявили Найоку Клунис на Игры. Причиной стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана.
Квоту ямайской спортсменки перераспределили в пользу украинки. Найока Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако ее отклонили. Причиной стало то, что дело находится за пределами юрисдикции CAS.
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