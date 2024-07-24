Жители Петербурга пожаловались на проблемы с оплатой парковок картами

В системе оплаты парковок в Санкт-Петербурга произошел сбой. Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» не проводило оплату с помощью банковских карт, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Специалисты восстановили бесперебойное функционирование этого способа оплаты в тот же день. На момент подготовки публикации приложение работает в штатном режиме.

В ведомстве отметили, что сбой не освобождает петербуржцев от оплаты парковочной сессии: заплатить за стоянку можно разными способами, в том числе по смс, через паркомат или приложение банка.