Жители Петербурга пожаловались на проблемы с оплатой парковок картами

В системе оплаты парковок в Санкт-Петербурга произошел сбой. Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» не проводило оплату с помощью банковских карт, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Специалисты восстановили бесперебойное функционирование этого способа оплаты в тот же день. На момент подготовки публикации приложение работает в штатном режиме.
В ведомстве отметили, что сбой не освобождает петербуржцев от оплаты парковочной сессии: заплатить за стоянку можно разными способами, в том числе по смс, через паркомат или приложение банка.
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07.08.2023 2934