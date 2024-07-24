Девочка-подросток села за руль и сбила ребенка в Приозерском районе

В поселке Богатыри Приозерского района 23 июля около 15:50 автомобиль Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика. За рулем находилась 16-летняя девушка.
Школьница завела иномарку матери. Автомобиль начал движение: рычаг механической КПП находился в положении первой передачи.
Девушка не успела затормозить и сбила восьмилетнего мальчика, который находился на крыльце дома. Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с травмой живота и обширной скальпированной раной правой голени.
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26.05.2024 1246