Девочка-подросток села за руль и сбила ребенка в Приозерском районе

В поселке Богатыри Приозерского района 23 июля около 15:50 автомобиль Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика. За рулем находилась 16-летняя девушка.

Школьница завела иномарку матери. Автомобиль начал движение: рычаг механической КПП находился в положении первой передачи.

Девушка не успела затормозить и сбила восьмилетнего мальчика, который находился на крыльце дома. Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с травмой живота и обширной скальпированной раной правой голени.