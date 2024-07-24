Рецидивист заключил фиктивный брак с иностранкой в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Мигранты (2)
Фото: Baltphoto.ru

По подозрению в организации незаконной миграции задержан неоднократно судимый 48-летний житель Никольского Тосненского района.

Мужчина заключил фиктивный брак с 48-летней гражданкой Туркменистана, работающей домработницей у индивидуального предпринимателя. Замужество позволило женщине получить вид на жительство в России.

В отношении жителя Никольского заведено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Злоумышленник судим за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. Мужчина уже находился под подпиской о невыезде за фиктивную постановку иностранцев на учет.

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