Рецидивист заключил фиктивный брак с иностранкой в Тосненском районе

По подозрению в организации незаконной миграции задержан неоднократно судимый 48-летний житель Никольского Тосненского района.
Мужчина заключил фиктивный брак с 48-летней гражданкой Туркменистана, работающей домработницей у индивидуального предпринимателя. Замужество позволило женщине получить вид на жительство в России.
В отношении жителя Никольского заведено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Злоумышленник судим за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. Мужчина уже находился под подпиской о невыезде за фиктивную постановку иностранцев на учет.
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