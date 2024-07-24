Судно с россиянами на борту затонуло возле Фолклендских островов

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в южной части Атлантического океана возле Фолклендских островов. Оно принадлежало компании Ervik Havfiske, ходило под флагом острова Святой Елены.

На борту находились 27 членов экипажа. По информации испанского агентства EFE, в команде были десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

Argos Georgia вышло из порта 21 июля. На следующий день подало сигнал бедствия в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли.

Моряки смогли воспользоваться двумя из трех спасательных плотов. Спасены 14 человек, погибли минимум шестеро, еще семь человек числятся пропавшими без вести. На момент подготовки публикации неизвестно, сколько среди них граждан России.