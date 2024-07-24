Двое воров признались в 10 кражах из частных домов в Ленобласти

Еще в ноябре 2023 года полицейские задержали двух воров, кравших из частных домов в Ленинградской области. Преступники признались еще в 10 кражах.

В ходе следствия выяснилось, что кражи совершались с января 2022 года по ноябрь 2023 года. Общая сумма украденного составила 55 миллионов рублей.

В отношении злоумышленников заведены дополнительные уголовные дела. У подозреваемых изъяли часть украденного. А на имущество задержанных наложен арест.