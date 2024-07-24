Вандалы устроили погром на экотропе в заказнике «Выборгский»

По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого стоит на контроле региональной прокуратуры.
На участке экологического маршрута «Мыс Киперорт» в заказнике «Выборгский» неизвестные устроили акт вандализма. Хулиганы уничтожили информационные щиты, аншлаги и указатели, а также сломали места для отдыха посетителей.
Как передает прокуратура Ленобласти, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас производится розыск лиц, причастных к вандализму.
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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