ЦБ РФ предупредил россиян о задержке банковских переводов до 2-х дней

С 25 июля в России вступает в силу новый закон, обязывающий банки проверять переводы на мошенничество.
Банк России предупредил граждан о приостановке банковских переводов до двух дней. Связано это с новым законом, согласно которому финансовые организации будут обязаны проверять получателей денежных средств на причастность к мошенническим действиям.
Банки будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней, — указано в сообщении регулятора.
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