В зоне СВО «затрофеили» американский беспилотник при помощи системы, разработанной в Ленобласти

Трофей в итоге отправился в Ленинградскую область.

Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко подарили трофейный американский беспилотник, сбитый в зоне СВО. Обезвредить дрон российским бойцам удалось при помощи системы, созданной в 47-м регионе и переданной на фронт Фондом «Ленинградский рубеж».

Изначально было визуальное обнаружение. Запустили систему, подаренную вами. Отработала. Сделала захват. Это БПЛА Shark американского производства – довольно распространенный, с очень мощной оптикой, разведывательный беспилотник. Когда посадили его, сделали контрольный выстрел в электронику, чтоб он перестал передавать координаты места, куда сел. Решили подарить вам. Спасибо (за систему захвата БПЛА), — рассказал губернатору военнослужащий.

Глава 47-го региона остался очень доволен необычным презентом и отметил, что все оборудование, передаваемое в зону СВО через Фонд, приносит огромную пользу нашим бойцам на передовой. Захваченный американский дрон — яркое тому подтверждение.

Что важно, те наработки технические, которые мы финансируем через фонд «Ленрубеж», себя очень хорошо зарекомендовали. Вот только что вы видели трофей – американский беспилотник-разведчик, который был посажен как раз с использованием технических наработок, прошедших через фонд. То, что наработано, профинансировано, поставлено – главное, что это работает. Вот доказательство, — цитирует Дрозденко Online47.