Эксперт раскрыла влияние магнитных бурь уровня G1 на человека

По словам специалиста, геомагнитные возмущения такой силы не способны нанести вред здоровью человека.

Магнитные бури начального уровня G1 не оказывают негативного влияния на здоровье человека. Об этом заявила специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Такие бури случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю. И ничего страшного в ней нет, большинство людей даже и знать не знает, что происходит (магнитная буря). Она ни на что не влияет, ничего не ломает, никаких перебоев в связи и вреда здоровью не несёт, — заявила эксперт в беседе с RT.