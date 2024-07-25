Росгвардейцы помогли потерявшей сознание девочке на улице в Песочном

Сотрудники Росгвардии 23 июля заметили на газоне девочку без сознания в поселке Песочный. Правоохранители узнали у ее подруги, которая находилась рядом, что пострадавшей 16 лет, ей внезапно стало плохо и она упала в обморок.

Росгвардейцы вызвали скорую и до прибытия медиков оказали подростку первую помощь. Девочку удалось привести в сознание.

Правоохранители напоили ее водой и следили за состоянием до госпитализации в больницу. Родителям подростка сообщили о произошедшем.