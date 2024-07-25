Продавщицу меда из Гатчины задержали за кражу у 88-летней петербурженки

По подозрению в краже у 88-летней петербурженки 24 июля задержана 51-летняя жительница Гатчины. Пострадавшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру на проспекте Ветеранов пришла незнакомка и предложила мед.
На вкус товар был качественным, цена привлекательная. Пожилая женщина решила купить банку. После визита торговки медом у пострадавшей пропал кошелек, в котором лежали 8500 рублей.
В ходе обыска в квартире продавщицы нашли ювелирные украшения, которые могут иметь криминальное происхождение. Правоохранители считают, что эпизод с пенсионеркой – не единственный.
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05.02.2021 4507