Продавщицу меда из Гатчины задержали за кражу у 88-летней петербурженки

По подозрению в краже у 88-летней петербурженки 24 июля задержана 51-летняя жительница Гатчины. Пострадавшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру на проспекте Ветеранов пришла незнакомка и предложила мед.

На вкус товар был качественным, цена привлекательная. Пожилая женщина решила купить банку. После визита торговки медом у пострадавшей пропал кошелек, в котором лежали 8500 рублей.

В ходе обыска в квартире продавщицы нашли ювелирные украшения, которые могут иметь криминальное происхождение. Правоохранители считают, что эпизод с пенсионеркой – не единственный.