Десятилетняя девочка из Петербурга установила новый мировой рекорд

Десятилетняя российская сноубордистка Василиса Ермакова установила новый мировой рекорд, став самой молодой исполнительницей трюка CAB Triple Cork 1440, включающего три полных оборота по 360° каждый и один дополнительный оборот.
Трюк юная девочка исполнила на летнем склоне в Санкт-Петербурге. На момент выполнения трюка ей было 10 лет и 335 дней.
Это уже 11-й мировой рекорд Василисы Ермаковой, официально подтвержденный экспертами Международного агентства регистрации рекордов и занесенный в Книгу рекордов России.
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