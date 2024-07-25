Десятилетняя девочка из Петербурга установила новый мировой рекорд

Автор: Сергей Агутин
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Десятилетняя российская сноубордистка Василиса Ермакова установила новый мировой рекорд, став самой молодой исполнительницей трюка CAB Triple Cork 1440, включающего три полных оборота по 360° каждый и один дополнительный оборот.

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Фото: interrecord.ru

Трюк юная девочка исполнила на летнем склоне в Санкт-Петербурге. На момент выполнения трюка ей было 10 лет и 335 дней.

Это уже 11-й мировой рекорд Василисы Ермаковой, официально подтвержденный экспертами Международного агентства регистрации рекордов и занесенный в Книгу рекордов России.

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