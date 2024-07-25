Синоптик Шувалов: В Петербург приходит осень

В Петербурге в последние дни июля серьезно изменится погода. Руководитель метеорологического центра «Метео» Александр Шувалов в связи с этим написал в своем тг-канале, что «в Петербург приходит осень».

«Возможно, в этой фразе есть преувеличение, но не слишком большое, на мой взгляд. Потому что переход от роскошной летней погоды этой недели к дождям, ветру и прохладе произойдет буквально на глазах», – написал он.

Согласно прогнозу специалиста, перемена погоды произойдет в ближайшие выходные. Уже в субботу, 27 июля, горожан ждет гроза, в воскресенье «дождь будет приниматься еще не раз». Температура воздуха снизится до +22…+24 градусов. Похолодание продолжится и в понедельник, 29 июля. В прогнозе сильные дожди, ветер порывами до 20 м/с и температура не выше 17-19 градусов.

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