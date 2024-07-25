«Даже лишение свободы»: дачникам рассказали, чем обернется выращивание шалфея на участке

Автор: Анастасия Щербакова
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Шалфей включен в перечень запрещенных на территории России растений. Его выращивание грозит дачникам серьезной ответственностью.

Как напомнила преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова, в России существует список запрещенных для выращивания растений. В этот перечень входят шалфей и мята полевая. За культивирование этих культур дачников ждет строгое наказание вплоть до тюремного заключения.

За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет… В этот перечень входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, — цитирует эксперта РИА Новости. 
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01.07.2024 424
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