Александр Дрозденко обсудил с Сергеем Перминовым весеннюю сессию Совета Федерации

Сенатор Сергей Перминов и губернатор Александр Дрозденко обсудили ключевые итоги подходящей к концу весенней сессии Совета Федерации и планы на празднование Дня Ленинградской области.

Региону в 2024 году исполняется 97 лет. Встреча проходила в рамках региональной недели.

«В ходе региональной недели состоялась встреча с губернатором Александром Дрозденко. Говорили о ключевых итогах близящейся к завершению весенней сессии #сенат, планах на перспективу, грядущем праздновании Дня #ЛенинградскаяОбласть, которой в этом году исполняется 97 лет», – рассказал Сергей Перминов