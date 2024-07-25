Александр Дрозденко обсудил с Сергеем Перминовым весеннюю сессию Совета Федерации

Автор: Сергей Агутин
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Сенатор Сергей Перминов и губернатор Александр Дрозденко обсудили ключевые итоги подходящей к концу весенней сессии Совета Федерации и планы на празднование Дня Ленинградской области.

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Фото: t.me/tochkivtire

Региону в 2024 году исполняется 97 лет. Встреча проходила в рамках региональной недели.

«В ходе региональной недели состоялась встреча с губернатором Александром Дрозденко. Говорили о ключевых итогах близящейся к завершению весенней сессии #сенат, планах на перспективу, грядущем праздновании Дня #ЛенинградскаяОбласть, которой в этом году исполняется 97 лет», – рассказал Сергей Перминов
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