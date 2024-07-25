В Петербурге почти месяц ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах: до исчезновения он поругался с семьей

Телефон пропавшего при этом находится в сети, но на звонки родственников отвечал незнакомец.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Еськова Никиты Николаевича. 41-летний мужчина пропал в Петербурге 5 июля и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Как уточнила «Фонтанка», петербуржец ушел из дома после ссоры с родственниками. Мужчина сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. На звонки семьи при этом отвечает неизвестный человек.