Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей у дилеров

Рост цен составит 5-7% из-за повышения утилизационного сбора.
Индексация утилизационного сбора приведет к росту цен на новые автомобили. По оценкам эксперта Максима Давиденко, подорожание произойдет осенью и составит 5-7%. Об этом он рассказал «Известиям».
Вероятно, уже осенью текущего года новые автомобили подорожают примерно на 5–7% из-за повышения утилизационного сбора на 70–85%. Кроме того, на ценах в сегменте новых авто может отразится сокращение ассортимента, так как утилизационный сбор сделает невыгодными параллельный импорт…, — заявил эксперт.
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