В Петербурге остановлено движение по оранжевой линии метро

В четверг вечером, 25 июля, остановлено движение по четвертой линии метро от станции «Александра Невского 2» до станции «Дыбенко».
Как сообщили в метрополитене, движение остановлено по техническим причинам. Поезда сейчас ходят только на участке от «Спасской» до «Александра Невского 2».
Специалисты в настоящий момент выясняют причины.
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10.07.2024 216