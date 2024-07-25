В Петербурге остановлено движение по оранжевой линии метро

В четверг вечером, 25 июля, остановлено движение по четвертой линии метро от станции «Александра Невского 2» до станции «Дыбенко».

Как сообщили в метрополитене, движение остановлено по техническим причинам. Поезда сейчас ходят только на участке от «Спасской» до «Александра Невского 2».

Специалисты в настоящий момент выясняют причины.