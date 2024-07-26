Петербурженка нашла труп мужа в багажнике своей иномарки

Пара жила в доме на улице Белоостровской в Санкт-Петербурге. Полицейские 25 июля осмотрели Hyundai Elantra.

У 48-летнего мужчины зафиксированы синяки и ссадины. Рядом с телом в багажнике обнаружен шприц с иглой и пластиковая бутылка с неизвестной жидкостью. Точные причины смерти установит экспертиза.

По данным полиции, с конца 1990-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, наркотики, разбой, угон, оскорбление представителя власти, пьяное вождение без прав.