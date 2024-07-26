В водоемах Ленобласти за вечер утонули два человека

За вечер минувшего четверга, 25 июля, в водоемах Ленобласти утонули два человека, сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы региона.

Тело молодого человека обнаружили в реке Свирь вблизи деревни Харевщина в Лодейнопольском районе. В Кузьмоловском карьере Всеволожского района утонула девушка. Спасатели транспортировали тела на берег и передали сотрудникам полиции.