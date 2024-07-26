Шесть мигрантов доставили в полицию после массовой драки в Каменногорске

Полицейские задержали шестерых человек, которые устроили драку на Березовой аллее в Каменногорске Выборгского района Ленобласти.

Среди задержанных – пятеро граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 28 лет, а также 41-летний гражданин республики Кыргызстан, его доставили в больницу с различными травмами.

В отношении иностранцев составлены протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С места происшествия полицейские изъяли металлический прут и смывы крови.