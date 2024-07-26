Гостей фестиваля «Дым над водой» в Рощино довезет бесплатный шаттл

В день проведения фестиваля «Дым над водой. От классики до рока», который пройдет 27 июля, комитет Ленобласти по транспорту запускает бесплатный шаттл по маршруту «Рощино. Железнодорожный вокзал» – «Стадион «Рощино Арена».

Ходить автобус большого класса с кондиционером будет каждые 20 минут с 13:00 до 23:15.

Также дополнительно был назначен поезд сообщением «Рощино — Санкт-Петербург», который выдвинется в северную столицу в 23:15.

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Напомним, музыкальный open-air в этом году пройдет в поселке Рощино. Начнется программа в 12.00 на берегу Рощинского озера в парковой зоне, а главной сценой гала-концерта станет центральный стадион «Рощино арена».