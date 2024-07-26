Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году

Правительство РФ утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV.

Всего в списке 19 программ. Среди них: навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.

На компьютерах и моноблоках обязательно должны стоять браузер, офисное программное обеспечение и антивирус, а на телевизорах с цифровым блоком управления — 18 программ, в том числе различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и соцсетям.

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Отбором программ для перечня занимается Минцифры.