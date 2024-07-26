В Ленобласти клещевым боррелиозом за неделю заболели восемь человек

С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 22 случая иксодового клещевого боррелиоза и девять — клещевого вирусного энцефалита.
Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратился 4775 жителей Ленобласти, в том числе 914 детей.
Больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 686, Гатчинском — 681, Всеволожском — 378, Тосненском — 354, Приозерском — 352, Подпорожском — 324, Бокситогорском — 315, Выборгском — 307, Волховском — 306 и Киришском районах — 305. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
Вам будет интересно
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми ужесточается ответственность за пропаганду наркотиков, а также культивирования наркосодержащих растений. Поправки вводят штрафы до 600 тыс....
23.07.2024 85