В Ленобласти клещевым боррелиозом за неделю заболели восемь человек

С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 22 случая иксодового клещевого боррелиоза и девять — клещевого вирусного энцефалита.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратился 4775 жителей Ленобласти, в том числе 914 детей.

Больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 686, Гатчинском — 681, Всеволожском — 378, Тосненском — 354, Приозерском — 352, Подпорожском — 324, Бокситогорском — 315, Выборгском — 307, Волховском — 306 и Киришском районах — 305. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.