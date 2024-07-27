В Ленобласти обновят 200 километров региональных трасс

В Ленобласти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят 200 километров региональных трасс.

Среди них — обход в створе Пискаревского проспекта, который обеспечит новый выезд из восточной части Мурино и Нового Девяткино, разгрузив Токсовское шоссе. В Усть-Луге скоро начнется капремонт большого моста через реку Луга.

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Всего в этом году в стране обновят более 3,5 тысячи километров дорог. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, к концу 2024 доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна достичь 85%.