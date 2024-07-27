Кремль усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности Киева к диалогу и переговорам с Москвой.
Редакция ivbg.ru спросила у сенатора от Ленобласти Сергей Перминов, действительно ли власти Украины готовятся к мирному соглашению с учетом интересов РФ или это очередные интриги с их стороны.
«Озвучены были некие сигналы, но они не подкреплены реальными действиями. Руководство России не раз отмечало заинтересованность в дипломатическом урегулировании, однако киевский режим ограничил возможности диалога. И не ясно, есть ли готовность у той стороны признавать текущую ситуацию, положения Конституции РФ, права русскоязычных жителей», — заявил сенатор.
Он добавил, что российская сторона будет добиваться недвусмысленных формулировок и верифицируемых процедур. И соблюдение интересов России, оформленных позиций, что совершенно понятно, не может не быть непреложным обстоятельством для контактов.
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«Малореалистично полагать, что киевским представителям удастся выйти на какие-либо переговорные позиции без оформления довольно широкой международной рамки, которая будет подкреплять какие-либо договоренности. Все это потребует четкой детализации», — заключил Сергей Перминов.