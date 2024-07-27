«Мы чтим память каждого маленького ангела»: в Ленобласти вспоминают детей – жертв войны в Донбассе

Ежегодно 27 июля в России отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе.

«Мы чтим память каждого маленького ангела, чья жизнь была жестоко прервана в результате военных конфликтов. Их невинные души навсегда останутся в наших сердцах», — сказала вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

Он добавила, что этот день – время задуматься о том, как важны мир и безопасность для наших детей и всего человечества. Потеря каждой детской жизни – это трагедия, которая отнимает у мира потенциал и надежду на будущее.

«Мы никогда не забудем об этом и будем делать все возможное для создания мира и счастливого детства для каждого ребенка», — заключила вице-губернатор.

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В этом году в подшефном Енакиево был открыт памятник «Детям-жертвам войны на Донбассе».