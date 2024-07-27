Россиянам рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала РИА Новости, какие пособия вырастут в России в 2025 году.

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до 794 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. Также вырастет размер материнского капитала — сумма выплаты за первого ребенка может увеличиться до 646 тыс. рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей.

Увеличится и размер выплат по больничному листу за один день — с 2700 рублей до 5700 рублей. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%

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В 2025 году также вырастут пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Предполагается, что их повысят на 4,5%.