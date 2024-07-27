Песков: речи о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит

Речь о мобилизации в России не идет, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — так он ответил на вопрос агентства, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.

В середине июня президент России рассказал, что в зоне СВО на Украине находятся почти 700 тысяч человек. Незадолго до этого Путин указал, что необходимости в мобилизации нет. Об этом ранее также заявляли в Госдуме и Минобороны.