Мужчина отрезал голову возлюбленной. А затем впал в кому после ДТП

В Подмосковье мужчина попал в реанимацию после того, как отрезал голову своей возлюбленной и попытался скрыться. Тело без головы 28-летней погибшей нашла мать мужчины, сообщает «Патрульный Петербурга».

Женщина приехала к ним домой в деревню в Дмитровском районе после того, как сын несколько дней не выходил на связь. Там она обнаружила труп с ножом в теле, но без головы.

Полицейские нашли пропавшие останки неподалеку в рюкзаке. Мужчина подался в бега. Но его сбили на трассе в семи километрах от дома. После этого он попал в больницу, где находится в коме.

По предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием, о котором знала его возлюбленная. До произошедшего он имел судимость за легкие телесные повреждения.